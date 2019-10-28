"شاومي" تجهز "الهاتف المفاجأة" الأول من نوعه

كشفت تقارير صحفية أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة تجهز ما وصف بـ"الهاتف المفاجأة"، والذي سيكون الأول من نوعه.

وأوضح تقرير نشره موقع "فرست بوست" أن "شاومي" تجهز لتطلق هاتفها الجديد "مي سي سي 9"، والذي سيكون أول هاتف مزود بكاميرا تبلغ تقنيتها 108 ميغابيكسل.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة الصينية الرائدة رسميا النقاب عن هاتفها الجديد مساء اليوم.

Xiaomi's crazy camera phone, the Mi CC9 Pro with 5 cameras (with one having 108MP Sensor) and 2 Dual LED Flash Systems will launch on 5th November in China. Thoughts? #Xiaomi #Mi #CC9Pro pic.twitter.com/Y0mewUPDbH — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 28, 2019

​وسيتم تزويد هاتف "شاومي مي سي سي 9" بمعالج من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية من نوع "سنابدراغون 730 جي"، بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتي 6 أو 8 غيغابايت، وسعتي تخزين 128 أو 256 غيغابايت.

وسيتم دعم هاتف شاومي الجديد أيضا بشاشة لمسية من نوع "سوبر أموليد" بقياس 6.4 بوصة مدعومة بطبقة حماية "غوريلا غلاس"، وببطارية 4000 ميللي أمبير في الساعة، وتقنية الشحن اللاسلكي السريع.

أما بالنسبة للكاميرات الخلفية، فستأتي بدقة 108 ميغابيكسل وأخرى بدقة 13 ميغابيكسل وثالثة بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 32 ميغابيكسل.