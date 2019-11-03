رائحة خطيرة...طبيبة تتحدث عن طريقة بسيطة لتحديد الأمراض

رائحة الفم الكريهة يمكن أن تدل إلى أن الشخص مصاب بالتهاب المعدة أو التهاب اللوزتين.

يمكن للأطباء استخدام طريقة غير عادية لتشخيص الأمراض من خلال شم رائحة جسم المريض.

قالت طبيبة الأطفال، وهو طبيبة من أعلى فئة، لينا مرادوفا، يمكن أن تشير رائحة معينة إلى أن الشخص يعاني من مرض معين.

عند ظهور رائحة كريهة في الفم، يوصى بالذهاب إلى طبيب أسنان وأخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة وأخصائي أمراض المعدة - يمكن أن يشير ذلك ليس فقط إلى مشاكل في تجويف الفم، ولكن أيضًا إلى مرض الارتجاع المعدي المريئي والتهاب اللوزتين المزمن والتهاب المعدة.

وقالت لينا مرادوفا ل"فيتشيرنايا موسكفا": "عادةً ما تكون الرائحة هي أول إشارة. يمكن أن تكون ناتجة عن مشاكل في الكلى والتجفاف الحاد. كما أن الرائحة المنبعثة من الجسم يمكن أن تشير أيضًا إلى وجود أمراض معينة.

وفقا لها، يمكن أن تشير رائحة شراب القيقب إلى خطأ أيضي خلقي لبعض الأحماض الأمينية. تدل رائحة الفأر العفنة التي تأتي من شخص أنه يعاني من بيلة الفينيل كيتون.

كما أصافت الطبيبة، أن مرض السكري "تنبعث منه رائحة الأسيتون"، يمكن أن تأتي رائحة بيرة حادة من شخص مصاب بمرض السل. بالإضافة إلى ذلك، قد تشير الرائحة الخاصة إلى السرطان وأمراض الزهايمر والشلل الرعاش.

لاحظت الطبيبة أن النظرية الموصوفة ليست صحيحة مئة بالمائة.