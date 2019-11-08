"واتسآب" تطرح تحديث "المتاجر الافتراضية"

ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية تقريرا حول تحديث "واتسآب" الجديد، الذي سيسمح بعرض "معارض افتراضية"، والذي سيكون متاحا عبر تطبيقي "واتسآب" العادي و"واتسآب للأعمال".

وسيمكن من خلال تحديث "واتسآب" الجديد لأي شركة إضافة المعلومات والسعر والوصف الخاص بالمنتج، ورمزه، في مكان واحد، يسهل على المستخدم تصفحه بصورة سلسة وسهلة.

Online shoppers can now browse their favourite stores on WhatsApp https://t.co/NuVHnFpOn9 — The Sun (@TheSun) November 7, 2019

​وقال واتسآب في بيانه: "يحب الناس عادة الدردشة عبر واتسآب مع شركاتهم الصغيرة المفضلة، لكن تبادل الصور يكن دوما أمرا صعبا وغير مريحا، وهو ما سهلناه بصورة أكبر".

وتابع "نجعل اليوم الأمر أكثر سهولة، للتعرف على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات، من خلال تقديم معارض عبر واتسآب للأعمال، التي تسمح بعرض تلك المنتجات بصورة سهلة للغاية".

ويمكن من خلال تحديث واتسآب للمستخدم أن يرى معارض صور البضائع، حتى تظهر في الدردشة بصورة أسهل من دون الحاجة إلى زيارة موقع الويب الخاص بالشركة صاحبة المنتج".

وباتت تلك الخدمة عبر تحديث واتساب، متاحة عبر نظامي تشغيل "أندرويد"، و"آي أو إس" في دول عديدة عبر العالم، ومتوقع أن يتم تطبيقها في وقت لاحق لباقي دول العالم.