نصائح ذهبية... كيف تحمي حسابك على "واتسآب" من أي اختراق

باتت هناك حاجة ماسة لكل مستخدم لتطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" لحماية حسابه من أي عمليات اختراق أو قرصنة أو تسلل يمكنها أن تسبب مشاكل خطيرة له.

وأشارت تقارير عديدة إلى وقوع خطأ أمني كبير في "واتسآب" يسمح للمتسللين في اختراق حسابات المستخدم، وكتابة أشياء مختلفة عليها، قد تسبب ضررا بالغا بالنسبة لهم، علاوة على إمكانية اختراق بياناتهم الشخصية والبنكية بسهولة.

وتتمثل تلك الثغرة في فيديوهات بصيغة "MP4"، والتي تسمح للمتسللين بنقل برمجيات خبيثة داخل حساباتهم على "واتسآب"، تسمح باختراقها.

ونشرت مجلة "مترو" البريطانية تقريرا حول الخطوات اللازمة، لكي يحمي أي شخص حسابه على "واتسآب".

وجاءت تلك النصائح الذهبية على النحو التالي:

- حمل آخر تحديثات "واتسآب" فهي تحتوي على معالجات سريعة لأي ثغرات أمنية في تطبيقك.

- عدل إعدادات حسابك على "واتسآب"، بحيث لا تسمح لأي شخص غير مضاف إلى قائمة أصدقائك.

- فعل ميزة الخصوصية الجديدة، التي تمنع أي شخص من إضافتك إلى محادثات جماعية لا تريد أن تكون جزءا منها، التي ستمنع أي رسائل مزعجة أو متسللة من إدخال برمجيات خبيثة إلى حسابك.

- فعل خاصية أرشفة أي رسائل تأتي من مصادر غريبة أو تحتوي على روابط غريبة، بحيث لا تفتحها ولا تشاهدها فتضغط عليها.