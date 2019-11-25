"تويتر" تطلق حملة تتابع فيها "تغير نمط" كتابة تغريداتك

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" عن إطلاقها حملة جديدة، تتابع من خلالها "تغير نمط" كتابة تغريداتك.

وأوضح حساب "تويتر الشرق الأوسط" أنها أطلقت حملة "تويتر للسلامة"، من أجل حماية خصوصية وحسابات المستخدمين، من أي عمليات تلاعب أو تجسس أو قرصنة.

وأشارت تويتر إلى أنها طبقت منظومة خوارزميات جديدة، تتابع نمط كتابة التغريدات لدى المستخدم، وفي حال تغير ذلك النمط، يطلب من المستخدم إعادة التأكيد إلى حسابه، للتأكد من أنه هو فعليا من يكتب تلك التغريدات وليس أي جهة تتلاعب أو تخترق حسابه.

تضمن قوانينا إمكانية مشاركة الجميع في المحادثات العامة بكل حرية وأمان.



ولكن كيف يمكنك التأكد من عدم إزالة التغريدة الخاصة بك؟

أو ضمان بقاء حسابك على المنصة؟



فيما يلي توضيح لبعض قوانينا #حملة_تويتر_للسلامةhttps://t.co/1msQHCP1Ej pic.twitter.com/mbIlBDx51M — Twitter MENA (@TwitterMENA) November 25, 2019

​وتستخدم تلك الخوارزمية، وفقا لما ذكرته "تويتر"، ما أطلقت عليه "التكنولوجيا الاستباقية"، التي تحدد المحتوى الذي يحتاج مراجعة بشرية، لتتمكن من التصدي للحسابات المزعجة.

وستسمح تويتر وفق تلك الآلية الجديدة بمنع "أي تلاعب في التغريدات على المنصة، ومعالجة مجموعة كبيرة من السلوكيات المحظورة".

نقوم باستخدام التكنولوجيا الاستباقية بشكل متزايد لتحديد المحتوى الذي يحتاج لمراجعات البشرية.



تعّرف كيف نقوم بالتصدي للحسابات المزعجة، والمعروفة أحياناً بالبوت أو السبام #حملة_تويتر_للسلامةhttps://t.co/GwsQe5YRUh pic.twitter.com/YLslUS0yea — Twitter MENA (@TwitterMENA) November 25, 2019

​كما ستحدد الخوارزميات الجديدة على تويتر عدد التغريدات ذات الصلة بالمستخدم، وتحديد أكثر الموضوعات المتداولة المهمة بالنسبة له.

وأتمت تويتر في بيانها، قائلة: "تضمن قوانينا إمكانية مشاركة الجميع في المحادثات العامة بكل حرية وأمان".