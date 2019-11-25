الكشف عن تفاصيل "آيباد برو" الصيني

كشفت تقارير صحفية عن المواصفات الكاملة حول الحاسب اللوحي الجديد الخاص بشركة "هواوي" الصينية الرائدة "ميت باد برو"، الذي سيكون نسخة تقريبا من "آيباد برو".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" إلى أن "هواوي" أدخلت إلى عالم الحواسيب اللوحية، فكرة "ثقب" الكاميرا الأمامية في قلب الشاشة اللمسية البالغ قياسها 10.8 بوصة بمعدل 2560×1600 بيكسل.

وأظهرت مواصفات "ميت باد برو" تمتع بمعالج "كيرين 990، بذاكرة وصول عشوائي 6 و 8 غيغابايت.

Huawei MatePad Pro: physical keyboard, stylus and maximum power to compete against the Galaxy Tab S6 and iPad Pro https://t.co/lPDIiSOdhc pic.twitter.com/Ym36OMaKds — ASAP Land (@asaplandnews) November 25, 2019

​ويتميز حاسب هواوي أيضا بأن وزنه خفيف نسبيا 460 غراما فقط، ومزود بكاميرا خلفية 13 ميغابيكسل وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل.

وتم دعم "ميت باد برو" ببطارية عملاقة بقدرة 7250 ميللي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع، بالإضافة إلى دعمه بقلم إلكتروني.

Interesting design choice Huawei made on the MatePad Pro, using glass-fibre reinforced plastic on the rear... oh and can we talk about how they cloned the Apple Pencil? https://t.co/NA9FKX7PYG — Roland Quandt (@rquandt) November 25, 2019

​ومن المقرر أن يتم طرح "آيباد برو" الصيني بأربعة ألوان الأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي، وبسعر يبدأ من 470 دولارا حتى 640 دولارا أمريكيا.

ومن المقرر أن تبدأ "هواوي" رسميا في طرح الجهاز للأسواق يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما ستكون النسخة المخصصة للجيل الخامس للاتصالات جاهزة في الربع الأول من عام 2020.