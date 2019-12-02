الأسباب العلمية والمزايا التي يتمتع بها الأعسر... دراسة علمية

نشر موقع "نيو أطلس" عن مجموعة من الباحثين في جامعة أكسفورد، أنهم تمكنوا من اكتشاف، هو الأول من نوعه، ألا وهو تحديد مناطق الجينوم المرتبطة بأصحاب اليد اليسرى أو من يطلق عليهم "أعسر" ، والذين لا تزيد نسبتهم 10% من سكان الكرة الأرضية.
وقام الباحثون بدراسة وتحليل الجينوم لحوالي 400 ألف شخص في بريطانيا، وشملت المجموعة 38332 من أصحاب اليد اليسرى، والتي تشير التقديرات إلى أن حوالي 90% من سكان العالم هم من أصحاب اليد اليمنى.
وحدد الفريق البحثي 4 مناطق وراثية تؤثر على استخدام اليد، 3 منها مرتبطة بالبروتينات المشاركة في نمو المخ وبنيته وخاصة القنوات الدقيقة التي تشكل جزءاً من الهيكل المكون لخلايا الجسم، وتم تصوير أمخاخ 10000 من المشاركين في هذا البحث، مما كشف أن المتغيرات الوراثية المرتبطة باستخدام اليد اليسرى ارتبطت أيضاً باختلافات في بنية المخ.
ووجد الباحثون اختلافات في مساحات المادة البيضاء التي تربط المناطق ذات الصلة بالمناطق اللغوية في المخ، حسب تعبير الدكتورة أكيرا ويبرغ، زميل مجلس البحوث الطبية التابع لجامعة أكسفورد، بقولها: "اكتشفت الدراسة وجود تواصل، لدى مستخدمي اليد اليسرى، بين المناطق اللغوية في الجانبين الأيسر والأيمن من المخ بطريقة أكثر تنسيقاً".
وأضافت ويبرغ: "هذا الاكتشاف يعد مثيراً للاهتمام في البحوث المستقبلية حيث يدل أنه ربما تكون هناك ميزة لدى مستخدمي اليد اليسرى، عندما يتعلق الأمر بأداء المهام اللفظية، ولكن يجب دائماً تذكر أن هذه الاختلافات كان ينظر إليها فقط على أنها نسب متوسطة من أعداد كبيرة جدًا، وأنه ليس كل من يستخدمون اليد اليسرى متماثلون".
ومن الناحية السلبية أكدت البحوث على توافر نسبة قليلة للإصابة بمرض الفصام لدى الأشخاص العسر أكثر من النسبة لدى الذين يستخدمون اليد اليمنى.
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