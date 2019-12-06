تقنية ثورية يمكنها أن تعرض لك ما لا يمكن للكاميرات أن تسجله

ابتكر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تقنية جديدة تستخدم "الظلال" لعرض مقاطع فيديو، لا تسجلها الكاميرات.

وقال موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إن تلك التقنية سيستخدمها الباحثون في تطوير تقنيات جديدة تمنح السيارات ذاتية القيادة، قدرات أكبر على توقع أي أحداث مفاجئة قبل وقوعها بفترة مناسبة.

وستمكن تلك التقنية الثورية السيارات ذاتية القيادة من إيقاف نفسها بنفسها، حتى لو كانت الزاوية التي يأتي منها الخطر لم تكن كاميرات المراقبة تغطيها بصورة كاملة.

MIT researchers use shadows to create a video of what happens off camera https://t.co/iyP4CZstak pic.twitter.com/38gKZx88eM — Engadget (@engadget) December 6, 2019

​وطور الباحثون "كاميرا الظلال"، التي يمكن تعمل وفق خوارزمية، تعيد إنشاء مقاطع فيديو لما يحدث خلف الظلال.

وتتنبأ الخوارزمية الجديدة من خلال تحركات الكتل والأشياء من خلال الظلال، التعرف على ماهيتها وسرعتها ومدى خطورتها ومسارها.

وأشار المركز البحثي إلى أن ذلك الأمر حتى الآن لا يزال قيد الدراسة والتطوير، وبعد تجربته بصورة كاملة، سيتم دعم الشركات المصنعة للسيارات ذاتية القيادة به، لجعلها أكثر حساسية وقدرة على مواجهة أي ظروف أو مخاطر يمكنها أن تنقذ حياة البشر.