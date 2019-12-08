كيف يمكنك استقبال أكثر من مكالمة في نفس الوقت على "واتسآب"؟

يمكن الآن لمعظم مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" لأول مرة استقبال أكثر من مكالمة في نفس الوقت.

وقال موقع "تيك لابس" التقني المتخصص إنه يمكن من الآن، وفق آخر تحديثات "واتسآب" أن يستقبل المستخدم أكثر من مكالمة، حتى خلال تلقيه اتصالا من مستخدم آخر.

وبات متاحا في التحديث الأخير على واتسآب خدمة "انتظار المكالمات"، التي طال انتظارها، والتي تسمح بورود مكالمة لك خلال إجراءك مكالمة على واتسآب ويسمح لك بوضع المكالمة الحالية على وضع "الانتظار" والرد على المكالمة الأخرى في حال كانت عاجلة أو أكثر أهمية.

وكان في السابق إذا حاول المستخدم الاتصال بأحد وكان يجري في نفس الوقت مكالمة سواء صوتية أو مرئية، يظهر له المستخدم "مشغول" ويتم قطع المكالمة، وتظهر للمستخدم الآخر في المكالمات الفائتة.

Multiple calls on WhatsApp just got less confusing thanks to call waiting https://t.co/FE88u4NrBx pic.twitter.com/EhcZ0pvkr3 — thetechrabbit (@thetechrabbit18) December 6, 2019

​ولكن في التحديث الحالي، سوف يرن الهاتف، ويظهر تنبيها خلال إجراءك المكالمة على "واتسآب" أن هناك اتصالا آخر، ويمكنك إنهاء المكالمة وقبولها أو تعليق المكالمة بكل بساطة والرد على المكالمة الجديدة.

كيفية التفعيل

ويمكن تفعيل تلك الميزة على تطبيق "واتسآب"، من خلال تحميل آخر تحديثات تطبيق التراسل على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، والذي سيحمل إصدار " WhatsApp v2.19.352"، أو على نسخة "واتسآب بزنس" بإصدار " WhatsApp Business v2.19.128".