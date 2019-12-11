أبرزها وفاة ممثل شهير... ماذا كان يبحث العالم على "غوغل" في 2019

حددت شبكة "غوغل" الأمريكية قائمة البحث الأكثر خلال عام 2019 الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، والتي كان أبرزها وفاة ممثل شهير.

وفاجأت قائمة "غوغل" للأكثر بحثا بتصدر مباراة جنوب أفريقيا والهند في كأس العالم للكريكت قائمة الأكثر بحثا.

وفي المركز الثاني، جاء نبأ وفاة الممثل الشاب كاميرون بويسيه بصورة مفاجئة في 6 يوليو/ تموز 2019، عن عمر يناهز الـ20 عاما فقط، بسبب مضاعفات من داء الصرع الذي كان يعاني منه.

#ICCCricketWorldCup was the top trending query on #GoogleSearch in 2019 in #India, the company announced on Wednesday while announcing its "Year in Search" results, which highlight Search across news, sporting events, personalities, movies, and songs.https://t.co/8aTYsO8ef2 — NewsGram (@newsgramDOTcom) December 11, 2019

​أما بطولة "كوبا أمريكا" التي أقيمت في البرازيل، فجاءت في المركز الثالث للأكثر بحثا على غوغل.

وجاءت مباراة أخرى من كأس العالم للكريكت بين بنغلاديش والهند في المركز الاربع للأكثر بحثا.

وفي المركز الخامس، ظهر هاتف "آيفون 11"، التي أطلقته شركة "أبل" الأمريكية قبل أشهر قليلة.

أما المركز السادس، فظهر الموسم الأخير من مسلسل "لعبة العروش" الشهير على قائمة الأكثر بحثا في غوغل.

Avengers: Endgame, Captain Marvel top the list of Google trending searches 2019 in US https://t.co/bv13JyQyiH pic.twitter.com/cPQqcZC0Hq — The Pakistan Post (@TPPNewsOfficial) December 11, 2019

​وبالمركزين السابع والثامن ظهر فيلمي "آفنجرز إند غيم" و"الجوكر" على الترتيب.

وظهر حريق كنيسة "نوتردام" بالمركز التاسع، وعاد مرة أخرى كأس العالم للكريكت ليظهر مجددا بالمركز العاشر والأخير في القائمة.