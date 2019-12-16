الرئيس السوري يكرم ثلاثة طلاب لإنجازهم طابعة ليزرية ثنائية الأبعاد... صور

وجه الرئيس السوري بشار الأسد بتكريم ثلاثة طلاب مع أساتذتهم لإنجاهم طابعة ليزرية ثنائية الأبعاد في محافظة اللاذقية.

وقام كل من طلاب الصف الأول الثانوي حسين محمد سليمان، ولمى يقظان سلامة، وحلا إياد زاهر مع مدرس الفيزياء علي نصر معلا بتصنيع طابعة ليزرية ثنائية الأبعاد "سي ان سي".

وتقوم الطابعة المبرمجة بعدة مهام، كالكتابة والرسم بسرعة ودقة عالية، ويأتي هذا العمل كأحد التطبيقات العملية التي تقوم بها المدرسة لمناهج الدراسة الثانوية.

وناب عن الرئيس السوري في التكريم وزير التربية، موفق العذب، الذي أكد أن الرئيس قد اطلع على العمل المنجز، مؤكدا أن التعليم من أولويات المرحلة الراهنة لأنها الضامن لرقي المجتمع، بحسب "سانا".