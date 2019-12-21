العلماء يعثرون على أقدم أشجار عمرها 386 مليون سنة

اكتشف علماء في جامعة كارديف الأشجار الأحفورية التي يبلغ عمرها 389 مليون سنة في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). وفقا لمجلة Current Biology، وهذه هي أقدم الحفريات من غابة ما قبل التاريخ.

تجدر الإشارة إلى أن الباحثين وجدوا جذر الأشجار الكبيرة محفوظة جيدًا. وفقًا للعلماء، كانت جزءًا من غابة ضخمة نمت هنا في منتصف فترة ديفون (بدأت منذ 419.2 ± 3.2 مليون سنة، وانتهت منذ 358.9 ± 0.4 مليون سنة).

كانت مساحة الغابة المقترحة 3 آلاف متر مربع. نمى فيها نوعين من الأشجار Eospermatopteris و Archaeopteris. الأول ينتمي إلى فئة ذنب الخيل (كنباث)، والثاني كان شبيه السرخس.

يعتقد العلماء أن نظام الجذر متعدد المستويات للأركيوبتوريات (الأنواع المنقرضة) لعب دورًا مهمًا في تطور الغلاف الجوي. كانت هذه واحدة من النباتات الأولى التي بدأت في التقاط وتجميع ثاني أكسيد الكربون من الجو.

علاوة على ذلك، تكاثرت هذه الأشجار باستخدام ليس البذور ولكن الأبواغ، مثل الفطر. وخلص المتخصصون إلى أن أقدم الغابات على هذا الكوكب دمرتها الفيضانات. يدل على هذا اكتشافات في نفس الطبقات أحافير الأسماك.