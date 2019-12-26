روغوزين: روسيا والولايات المتحدة تناقشان الرحلة المشتركة إلى القمر

صرح رئيس "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الاجتماع القادم لممثلي "روسكوسموس" و"وناسا"، الذي سيناقش خلاله مشاركة روسيا في مشروع "Gateway"، المحطة الأمريكية القريبة من القمر، سيعقد في ربيع عام 2020.

وأجاب روغوزين على سؤال حول هذا الموضوع: "أعتقد، أقرب إلى الربيع".

وأضاف أن نظام النقل الاحتياطي يمكن أن يصبح مساهمة روسية في المشروع.

في عام 2017، دخلت روسكوسموس وناسا في اتفاقية حول الإنشاء المشترك لمحطة بالقرب من القمر. ومع ذلك، رفضت روسيا لاحقًا المشاركة بسبب عدم تكليفها بدور كبير بما فيه الكفاية (إنشاء وحدة بوابة وأنظمة دعم الحياة). ثم كلفت "ناسا" روسيا بإنشاء مركبة فضائية لإيصال رواد الفضاء إلى مدار القمر.

كان هناك خلاف آخر هو أن الولايات المتحدة كانت مهتمة بمدار القمر، وروسيا ترغب في دراسة سطح القمر. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أعادت تنظيم جدول أعمالها فيما بعد، وأعلنت هدفها المتمثل في هبوط رائد فضاء على سطح القمر عام 2024، لم تجر مناقشة نشطة للمشروع الروسي الأمريكي.