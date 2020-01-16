لأول مرة منذ 5 سنوات... "غوغل" توجه ضربة قوية إلى "فيسبوك"

وجهت شركة "غوغل" الأمريكية ضربة قوية إلى شركة "فيسبوك"، وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ 5 سنوات.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تطبيق محرك البحث "غوغل" على الهواتف الذتية، تمكن لأول مرة منذ 5 سنوات في التربع على قمة التطبيقات الأكثر تحميلا على الهواتف الذكية، متفوقا على تطبيق "فيسبوك" الذي كان متربعا على القمة طوال السنوات الماضية.

وتمكن تطبيق " غوغل " من جمع ما يقرب من 850 مليون عملية تحميل، في الربع الأخير من عام 2019، مقارنة بما يقرب من 800 مليون عملية تحميل حققها فيسبوك.

ولكن رغم تلك الأرقام الكبيرة، لا يزال فيسبوك يتربع على قمة الأكثر تنزيلا طوال التاريخ، حيث حصد "غوغل" حوالي 2.3 مليار عملية تحميل، فيما حصل فيسبوك على حوالي 3 مليارات عملية تحميل، خلال العام الماضي.

ويمتلك فيسبوك 4 من أفضل 5 تطبيقات، يتم تحميلها في جميع أنحاء العالم، وهي: "واتسآب وفيسبوك وإنستغرام وماسنجر".

ودخل في تلك القائمة لأول مرة تطبيق "تيك توك" الصيني، ليصبح ثاني أكبر التطبيقات تحميلا في عام 2019، حيث حصل في الربع الأخير من 2019 فطق على 220 عملية تحميل.