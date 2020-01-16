"مايكروسوفت" تعلن عن إجراءات فريدة لإنقاذ كوكب الأرض

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، ما وصف بأنه سيحدث تغييرا هائلا في منظومة الشركة، من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

وأعلنت شركة "مايكروسوفت" في بيان عبر موقعها الرسمي، إنها تستهدف إزالة أي كربونات تنبعث من منتجاتها من الغلاف الجوي.

وأوضحت أنها ستزيل كل الكربون من منتجاتها من الغلاف الجوي بحلول عام 2030، فيما تأمل أن تتمكن بحلول عام 2050 من أن تزيل كافة الانبعاثات الكربونية التي تسببت بها "مايكروسوفت" منذ انطلاق أعمال الشركة.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن إزالة الكربون الموجود في الجو بسببها، يعد أحد أبرز أهدافها المناخية، والذي يختلف عما تستهدفه تعهدات الشركات الأخرى، التي ركزت على خفض الانبعاثات الجارية أو منع الانبعاثات المستقبلية.

Today, Microsoft announces its plan to be carbon negative by 2030. pic.twitter.com/xtm7NfQaIf — Microsoft On the Issues (@MSFTIssues) January 16, 2020

​ويعد هذا الإعلان، هو أحد أكبر التعهدات التي تعلنها أحد أكبر شركاته البرمجيات في العالم، والتي يمكن أن تساعد في تنفيذ سلسلة من الأهداف المناخية لإنقاذ كوكب الأرض من التغير المناخي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في عام 2017، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس العالمية لمكافحة التغير المناخي، ما وصف بأنه "ضربة قاصمة" لمحاولات الحدث من الانبعاثات الكربونية في كوكب الأرض.