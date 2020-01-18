"سبيس إكس" تختبر نظام إنقاذ لمركبة فضاء جديدة

تختبر "سبيس إكس" نظام إنقاذ لأحدث مركبة فضائية Crew Dragon، وستجري الاختبار اليوم السبت 18 يناير/كانون الثاني في كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا.

سيسمح اختبار نظام الإنقاذ للطاقم بالعودة إلى الأرض في حالة وقوع حادث. هذه هي إحدى الخطوات الأساسية اللازمة للسماح للمركبة الفضائية بالإنطلاق مع طاقم.

وقال بيان نشر على تويتر سبيس إكس الرسمي "سيظهر الاختبار قدرة Crew Dragon على الانفصال عن فالكون 9 وإيصال رواد الفضاء إلى مكان آمن في حالة وقوع حادث طارئ غير محتمل عند الإطلاق".

Tomorrow’s test will demonstrate Crew Dragon’s ability to separate from Falcon 9 and carry astronauts to safety in the unlikely event of an emergency on ascent pic.twitter.com/Cji4S5JDHl — SpaceX (@SpaceX) January 17, 2020

من المقرر إطلاق الصاروخ الناقلة في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي. وفقًا لخطة العمل، يجب تنشيط نظام الإنقاذ خلال أول دقيقة ونصف من الرحلة. سيتم إيقاف تشغيل محركات Falcon 9 من أجل محاكاة بداية للطوارئ، ومن ثم يجب تنشيط محركات كبسولة الإنقاذ، والتي ستأخذها إلى مكان آمن بعيد عن الصاروخ. في حالة الانتهاء بنجاح من الاختبار، يمكن إجراء أول رحلة مأهولة في غضون بضعة أشهر.