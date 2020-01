"هواوي" تتحرك لإيجاد بدائل "أندرويد"

#Huawei replaces Google Maps with #TomTom. #US hegemony is disintegrating.



The latest worldwide smartphone market share:

1.🇰🇷Samsung: 21%

2.🇨🇳Huawei: 18%

3.🇺🇸Apple: 12%

4.🇨🇳Oppo: 9%

5.🇨🇳Xiaomi: 8%

6.🇨🇳Vivo: 8%

7.🇨🇳Realme: 3%