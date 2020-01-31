مايكروسوفت تكشف عن نظارات جديدة لمساعدة المكفوفين

تمكنت شركة "مايكروسوفت" من تطوير نظارات واقع معزز جديدة تدعى" طوكيو بروجيكت" لمساعدة الأشخاص، الذين يعانون من مشاكل البصر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الباحثين في شركة مايكروسوفت طوروا جميع المؤثرات الصوتية للنظام للمساعدة على تحديد مواقع الآخرين في المكان المحيط.

وقال مهندس الصوت الكفيف "بيتر بوشر"، الذي ساهم في تطوير النظام: "عندما أكون مع أكثر من شخصين أو 3 أشخاص، خاصة إذا لم أكن أعرفهم، يصبح من الصعب للغاية التعامل معهم، لأن معظم الناس

يستخدمون الاتصال البصري ولغة الجسد للإشارة إلى ما يريدونه، وإلى أنهم يريدون التحدث في ذلك الوقت، وهو أمر صعب للغاية على شخص أعمى".

وتستخدم نظارات "طوكيو بروجيكت" تكنولوجيا "هولو لينس" للواقع المعزز من مايكروسوفت، لإعطاء المستخدم إشارات صوتية خفية تساعده على تحديد موقع من ينظر أو يشير إليه أثناء التحدث مع مجموعات من الناس، لمساعدته على النظر إلى الأفراد.

وتساعد نظارات "طوكيو بروجيكت"، التي تعتبر مجرد نموذج أولي، المستخدم على ضبط زاوية رأسه لمطابقة الشخص الذي يتحدث معه، وذلك باستخدام الإشارات الصوتية.