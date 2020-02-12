"غوغل" تجهز مفاجأة في هاتف "غالاكسي إس 20" الجديد

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية أنها تجهز مفاجأة في هاتف "سامسونغ" الجديد المرتقب "غالاكسي إس 20".

وأوضح تقرير نشره موقع "جي إس إم أرينا" التقني المتخصص أن تطبيق "غوغل ديو" سيتم دمجه في النظام الأساسي لتشغيل هاتف "غالاكسي إس 20" بحيث يمكنه تشغيل مكالمات فيديو لأول مرة بدقة 1080 بيكسل.

ويمكن من خلال أيقونة الاتصالات الهاتفية العادية، عبر هاتف "غالاكسي إس 20" اختيار أيقونة الاتصال عن طريق مكالمات الفيديو عبر أي من جهات الاتصال الخاصة بك، من دون فتح أي تطبيق منفصل.

ويشمل التحديث المرتقب أيضا إمكانية إرسال رسائل عبر تطبيقات سامسونغ للمحادثة وعبر تطبيق "غوغل ديو".

وسيكون التحديث الجديد متوافقا مع أجهزة "غالاكسي إس 20" و"غالاكسي إس 20 بلس" و"غالاكسي إس 20 ألترا".

يذكر أن غوغل خصت تلك الهواتف بهذه الميزة، حتى قبل إضافتها إلى هواتف "بيكسل" الخاصة بها، في تحرك وصف بـ"الاستثنائي".