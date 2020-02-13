حيلة ذكية في الإمارات من أحد المتاجر باستخدام "خرائط غوغل"

استعان أحد المتاجر السويدية الكبرى في الإمارات بـ"حيلة ذكية"، استخدمت فيها خدمة الخرائط من غوغل.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن متاجر "إيكيا" الشهيرة استعانت بفكرة جديدة لحث الناس على زيارة متاجرها الكبيرة المترامية الأطراف في الإمارات، عن طريق عرض "خصم خاص" لعملائها باستخدم "غوغل مابس".

ويمكن أن يقدم الشخص الوقت الذي استغرقه في طريقه إلى المتجر عن طريق إظهار زمن "الرحلة" على "خرائط غوغل" ليحصل بمقابله على مقابل نقدي يمكن من خلاله شراء ما يحتاجه من منتجات داخل المتجر.

⏳💰Ikea paga a sus clientes por el tiempo que tarden en llegar a sus tiendas.



La acción promocional, en la tienda de Dubai, se lleva a cabo con Google Maps Timeline. https://t.co/joz7GqqPNG Vía @ReasonWhy #Marketing #ideas #Comunicacion #estrategia pic.twitter.com/jMxga1FTOe — Priscila Guilayn (@priscilaguilayn) February 12, 2020

​وأوضحت "إيكيا" أن تلك الخاصية تعمل فقط حاليا داخل مدينة دبي، وإذا استغرقت في رحلتك مثلا ساعة يمكن أن تحصل مقابلهم على 105 درهم إماراتي أي 28 دولارا أمريكي.

ولا توجد معلومات إذا كانت متاجر "إيكيا" ستطرح تلك الخاصية في بلدان أخرى، لكن يبدو أن المتاجر السويدية تختبر حاليا تلك الخدمة مع إمكانية طرحها في وقت لاحق في فروعها بالدول الأخرى.