الكشف عن سعر جهاز "بلاي ستيشن 5" المرتقب

وأشار التقرير الوارد في موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن سعر منصة "بلاي ستيشن 5" سيكون أقل من جهاز "بلاي ستيشن 4 برو".
وأوضحت التقارير أن جهاز "بلاي ستيشن 5" سيتم دعمه بوحدة معالجة مركزية جديدة "أيه إم دي زين 2" المدعومة بتقنية تتبع الأشعة وتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد.
PlayStation 5 Manufacturing Costs Reportedly at 'Around $450 Per Unit' https://t.co/48H9sI5cLw pic.twitter.com/4enxjFYT4j— GameKing (@chrisdor2) February 14, 2020
ومن المتوقع أن يتم طرح جهاز "بلاي ستيشن 5" بسعر يتراوح ما بين 400 إلى 500 دولار أمريكي.
ويبلغ سعر جهاز "بلاي ستيشن 4 برو" حاليا نحو 510 دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن تدعم منصة "بلاي ستيشن 5" التشغيل بدقة تصل إلى 8كى، بالإضافة إلى تقنية التشغيل "بلوراي".
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