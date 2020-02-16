عاصفة تكشف عن آثار أقدام ديناصور عاش قبل 130 مليون عام

ساهمت عاصفة "سيارا" في اكتشاف آثار نادرة على شاطئ خليج سانداون مزيلة الرمال عن آثار يعود عمرها لـ130 مليون عام لديناصور عاش في تلك المنطقة.

قال علماء الآثار بأنه تم العثور على بقايا آثار لديناصور اكتشف بالصدفة على أحد الشواطئ يعود فيها عمر الحيوان لـ130 مليون سنة.

ويعتقد العلماء بأن هذه الأثار المتحجرة تعود إلى ديناصور من الفئة الآكلة للحوم المعروفة باسم الثيروبودا أو وحشيات الأرجل.

وأضاف العلماء بأن الطقس العاصف أزاح الرمال التي قد غطّت هذا الاكتشاف غير العادي طوال آلاف الأعوام.

صرح ثيو فيكرز، أحد العلماء المسؤولين في فريق الأحافير، قائلا: "يكشف مثل هذه الجو العاصف آثارا لعوالم زائلة على امتداد سواحلنا، هو مثال رائع على الطريقة التي يمكن بها لأحداث مثل عاصفة سيارا أن تستمر في الكشف عن آثار بيئات قديمة حول ساحلنا المميز من الناحية الجيولوجية، وغالبا في مكان مكشوف مثل آثار الأقدام تلك"، بحسب مانقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

قال فيكرز إن الأصابع المدببة لهذه الأحفورية تشير إلى ديناصور عملاق يُعرف بأنه من وحشيات الأرجل ويُعتقد أنه إما "نيوفيناتور" أو "سبينوصور باريونيكس".