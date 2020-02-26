"هواوي" تتحدى "غوغل" وتعلن رسميا موعد طرح "قاتل" سامسونغ

تحدت شركة "هواوي" الصينية إعلان "غوغل" التحذيري، بكشفها صورة رسمية عن موعد طرح هاتفها الجديد، الذي يوصف بأنه سيكون "قاتل" أيقونة سامسونغ القابلة للطي.

وقال موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إن "هواوي" أعلنت بصورة رسمية نيتها إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي "ميت إكس إس" وسيتم طرحه رسميا في الأسواق يوم 5 مارس/ آذار المقبل.

وكانت "هواوي" قد كشفت النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي، والذي كشفت أنه سيدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

ومن المقرر أن يصل سعر هاتف "هواوي ميت إكس إس" إلى 2400 دولار أمريكي.

وستبدأ "هواوي" في طرح الهاتف في الأسواق الصينية، على أن تدعم باقي دول العالم تباعا بإصدارها الجديد القابل للطي.

وكانت "غوغل" قد أطلقت حذيرا لمستخدميها من تحميل برامجها على أجهزة هواوي الجديدة، وأوضحت غوغل ذلك في بيان رسمي شارحة الوضع الحالي مع شركة هواوي الصينية، بعد منع حكومة الولايات المتحدة الشركات الأمريكية من العمل العملاق الصيني.

وجاء في البيان "يحظر على غوغل العمل مع هواوي في توفير تطبيقات غوغل في طراز الأجهزة الجديدة بما في ذلك بريد جيميل والخرائط ويوتيوب وبلاي ستور وغيرها، من أجل التحميل المسبق أو تنزيلها على هذه الأجهزة." بحسب ما ذكر موقع "vulcanpost".

Huawei have just announced a successor to their first folding smartphone:



Huawei Mate Xs.

• improved hinge design (still folds out).

• Kirin 990 5G

• Zirconium based liquid metal.

• 40MP ‘super-sensing’ Quad Camera with 40x Zoom.

• 8GB RAM / 512GB storage. pic.twitter.com/X8VOPHDQOV — EMKWAN (@emkwan) February 24, 2020

​وأكد البيان أن سبب هذا الإعلان هو تلقي الشركة عددا من الأسئلة حول أجهزة هواوي الجديدة كالطرز الجديدة التي يتم إطلاقها الآن أو السابقة التي طرحت بعد 16 مايو/أيار 2019، وما إذا كان يمكن استخدام تطبيقات غوغل وخدماتها على هذه الأجهزة، ولذلك أرادت الشركة تقديم إرشادات واضحة لأولئك الذين يطرحون هذه الأسئلة المهمة.

ويأتي هاتف "هواوي ميت إكس إس"، بحسب مدير المبيعات في الشركة، ريتشارد يو، فحجم الشاشة يصل بعد الفتح إلى 8 بوصات، وهو ما يمكن حامل الجهاز من اقتناء هاتف وتابليت في وقت واحد.

Huawei Mate Xs 😬 pic.twitter.com/gornAq4Np8 — Joshua Swingle (@JoshuaSwingle) February 24, 2020

​وبحسب الشركة، لم يتم يغيير حجم الشاشة عن الإصدار السابق، لكن تم تطويرها وتطوير تقنيات حركتها لتصبح أكثر متانه، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ومن المشكلات التي سيواجهها حامل الهاتف هو عدم وجود نظام التشغيل أندرويد بنسخته الرسمية في الجهاز، بسبب العقوبات الأمريكية المطبقة على الشركة، لكن هواوي وفرت ضمن أجهزتها آليه تجعل جميع تطبيقات أندرويد تعمل بشكل آمن وبدون عقبات.