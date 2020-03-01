ناسا تعرض صورا مذهلة لانخفاض التلوث في الصين بعد تفشي الفيروس

تظهر الصور الجوية المذهلة للأرض انخفاضًا حادًا في مستويات التلوث في شمال الصين خلال الشهر الماضي، حيث تم إغلاق بلدات بأكملها بحجم مدينة نيويورك وسط اندلاع مميت للفيروس الجديد.

تقارن الصور، التي رصدتها وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، جودة الهواء بين 1 يناير/كانون الثاني و20 يناير/كانون الثاني بمستويات التلوث بين 10 و 25 فبراير/شباط، وتبين أن الفارق في تركيز ثنائي أكسيد النيتروجين مذهل.

#NASA #ESA pollution monitoring satellites have detected significantly less level of nitrogen dioxide over #Wuhan, a noxious gas emitted by motor vehicles, power plants, and industrial facilities evidencing the serious economic slowdown following the outbreak of #coronavirus. 1/2 pic.twitter.com/wO4257IlH0 — Iqbal Latif (@ilatif) March 1, 2020

وعادة ما يرتفع تركيز ثنائي أكسيد النيتروجين بعد الاحتفالات بعيد رأس السنة الصينية في فبراير/شباط، حيث يتم إعادة فتح المصانع وتوجه المزيد من السيارات إلى الطرق بعد العطلة السنوية.

The drop in nitrogen dioxide levels was first noticed near the city of Wuhan -- the epicentre of the virus -- but has since spread across the nation. https://t.co/YabcoSRkNx — 10 News First (@10NewsFirst) March 1, 2020

وكان هذا العام استثناءً، حيث ظهر فيروس كورونا عندما كانت الاحتفالات جارية في منتصف يناير/كانون الثاني.

Amazing NASA images show how pollution has CLEARED over China as coronavirus crisis has kept everyone indoors.Almost no nitrogen dioxide visible after China imposed a lockdown in Wuhan and cities in the Hubei province pic.twitter.com/ulIxWxgobY — Lilian Chan (@bestgug) February 29, 2020

وقال الباحث في ناسا، فيي ليو: "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا الهبوط الكبير (لمستويات التلوث) في هذه المنطقة الواسعة بسبب حدث معين"، مضيفًا أن هناك تغيراً مماثلاً حدث لجودة الهواء في أعقاب الركود (انخفاض في النشاط الاقتصادي) عام 2008.

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا داخل البلاد إلى 2870 بعد تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة إلى 79 ألفا و824 بعد تسجيل 573 إصابة جديدة.