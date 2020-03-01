ارتفاع وفيات "كورونا" في الصين إلى 2870 بعد وفاة 35 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الصين اليوم الأحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا داخل البلاد إلى 2870 بعد تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة الى 79 ألفا و824 بعد تسجيل 573 إصابة جديدة.

بكين - سبوتنيك. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "لجنة شؤون الصحة تلقت بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 79 ألفا و824 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 35 ألفا و329 مريضا، من بينهم (7365 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2870 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 41 ألف و625 شخصا بعد شفائهم".

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا- في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.