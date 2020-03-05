توابع كورونا... "آبل" تطلق تحذيرا عاجلا لكل مستخدمي "آيفون"

أطلقت شركة "آبل" الأمريكية تحذيرا عاجلا إلى كل مستخدمي هواتف "آيفون"، فيما وصف بأنه أحد التأثيرات والتوابع السلبية لتفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن "آبل" أطلقت تحذيرا لمستخدمي هواتف "آيفون"، من أن المتاجر تعاني من نقص شديد في قطع الغيار والهواتف الذكية.

وأوضحت "آبل" أن ذلك النقص قد يعطل أو يؤخر عمليات استبدال جميع طرازات وأنواع " آيفون ".

وأرجعت الشركة الأمريكية ذلك النقص إلى قصور في عمليات تجميع الهواتف الذكية وتصنيع قطع الغيار في مصانعها بالصين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت "آبل" إن تلك التأخيرات قد تستمر لأسابيع وربما شهور.

ونقل الموقع التقني عن متاجر عديدة تابعة لآبل تأكيدها أن الشركة أبلغتهم أن عمليات الاستبدال ستكون "متوقفة" أو بمبلغ مرتفع للغاية، لفترة قد تصل إلى 4 أسابيع تقريبا.

ورفضت شركة "آبل" رسميا التعليق على تلك التقارير، في حين رفضت مصادر من داخل الشركة نفي التقارير.