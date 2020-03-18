تسريبات تكشف... هاتفين فقط من "آيفون" سيحظيان بتقنية استثنائية

أشار موقع "جي إس إم آرينا" إلى أن هاتفي "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس"، هما فقط من سيحظيان بمستشعرات كاميرات ToF الاستثنائية.

وسيمكن لتلك المستشعرات أن تدعم تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد لأول مرة في عالم الهواتف الذكية.

Apple could swap Midnight Green for Navy Blue with ‘iPhone 12 Pro’. @TomSykes https://t.co/Zch7pw8wtw pic.twitter.com/3vDbBDsqcJ — The Apple Post (@TheApplePost) January 21, 2020

​وسيتم دعم تلك التقنيات الجديدة الاستثنائية في هاتفي "آيفون" في نظام تشغيل "آي أو إس 14".

ومن المتوقع أن تدعم "أبل" كاميرا ToF في هاتفي آيفون من الثلاثة التي تنوي الشركة الأمريكية أن تطلقها في عام 2020 الجاري.

ولم يتم تأكيد تلك التقارير بصورة رسمية بشكل رسمي حتى الآن، ولكن مصادر مقربة من "أبل" أكدت تلك التقارير.

Only Apple iPhone 12 Pro and Pro Max will get ToF cameras pic.twitter.com/FlHxeyNfle — Seogoog.com - Latest mobile phone Blog (@Seogoog1) March 18, 2020

​ويدعم المستشعر ToF إمكانية التقاط صور فائقة الدقة مثلا "الغيوم النقطية" في السماء أو إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لأي منظر طبيعي أو إنشاء خريطة دقيقة تظهر عمق المشهد.

ولم تكشف التقارير توقيت إصدار تلك الهواتف، خاصة بعد تأجيل إطلاق كافة هواتف "آيفون" الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وإغلاق مصانع "أبل" في الصين.