تفاصيل مسربة لهاتف "آيفون 12 برو" الجديد... كاميرا جبارة

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة "مسربة" لهاتف "أبل" المرتقب "آيفون 12 برو"، والذي يوصف بأنه سيحدث "ثورة" في عالم الهواتف الذكية بالعالم.

ونشر موقع "آي مور" تفاصيل التسريبات الأخيرة لهاتف "آيفون 12 برو"، المتوقع إطلاقه رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضحت التقارير أن أبل تجهز في "آيفون 12 برو" كاميرا جديدة ذات قدرات فائقة وقدرة تصوير 64 ميغابيكسل.

ورغم أن دقة كاميرا "آيفون 12 برو" لا تزال أقل من دقة كاميرا هاتف "غلاكسي إس 20 ألترا" التي تبلغ 108 ميغابيكسل، لكن التسريبات تشير إلى أنه ستحمل مستشعرات تكون ذات تقنيات أكبر تحول الكاميرا إلى ما يشبه "المنظار القوي".

كما ستزود "أبل" أيضا كاميراتها بتقنيات "الوضع الليلي" المعدلة، التي تساعد الكاميرا على التقاط صور أفضل في الظلام.

كما ستدعم "أبل" في هاتف "آيفون 12 برو" في شبكات الجيل الخامس للاتصالات فائقة السرعة.

Exclusive iPhone 12 Pro & iOS 14 Leaks Report (feat. @MaxWinebach) Our best concept work yet. https://t.co/nyPoDJnlxO pic.twitter.com/X27EFO0nGl — EverythingApplePro (@EveryApplePro) March 5, 2020

​ومن المتوقع أن يتم دعم هاتف "آيفون 12 برو" ببطارية ضخمة ذات قدرات أكبر تصل إلى 4400 ميللي أمبير في الساعة.