"غوغل" تطرح خدمة جديدة للترجمة على "أندرويد"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" طرحت خدمة جديدة كليا للترجمة على نظام تشغيل "أندرويد".

وتتيح تلك الخدمة، وفق موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، ترجمة نص كامل ومحادثات طويلة بضغطة زر واحدة، من دون الحاجة إلى نسخ النص ولصقه في خدمة "غوغل للترجمة".

وسيمكن من خلال التقنية الجديدة ترجمة المحادثات الطويلة في أي دردشة بصورة سريعة للغاية.

ومن المقرر أن تظهر تلك الميزة الجديدة لكل مستخدمي "أندرويد" في نهاية الأسبوع الجاري.

وستدعم تلك الخدمة في الوقت الحالي 8 لغات، هي: "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتايلاندية"، ووعدت الشركة أن تدعم لغات أخرى مثل العربية في وقت لاحق.

Google Translate's transcription mode is now available on Android https://t.co/tdhMFLR2Bl pic.twitter.com/WwU5TvMDp8 — Engadget (@engadget) March 17, 2020

​وبمجرد تحميل أحدث إصدارات "غوغل للترجمة"، سيمكن تحميل الإصدار على أي جهاز ذكي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد".

ويمكن استخدام تلك التقنية من خلال نسخ النص وستظهر لك مباشرة إمكانية الترجمة النصية، وتحديد لغة المصدر واللغة المستهدفة ليتم ترجمتها بصورة مباشرة.

ولكي تعمل تلك التقنية ستحتاج الاتصال بالإنترنت لترجمة النصوص والخطب والمحاضرات.

Google Translate’s real time transcription feature is out now for Android https://t.co/0f6Tnm8qgS pic.twitter.com/QUIaEaxHPv — The Verge (@verge) March 17, 2020

​كما سيتم تطبيق تلك الخدمة على النصوص المسموعة، وترجمتها نصية بصورة مباشرة.

ولم تطرح بعد "غوغل" تلك التقنية للترجمة على نظام تشغيل "آي أو إس"، ولكن وعدت بأن تطرحها في وقت لاحق.