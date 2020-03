10 إجراءات احرص عليها للتعافي من كورونا في منزلك

ولكن مجلة "هيلث لاين" الطبية المتخصصة، أشارت إلى أن مرضى "كوفيد 19" يمكن أن يعالجوا في المنازل، خاصة أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة الحدة.

ولكن التقرير نصح من يعاني من أعراض متقدمة من فيروس كورونا بضرورة الذهاب إلى المستشفى.