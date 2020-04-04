طبيب يقيم تأثير لقاح السل على فيروس كورونا

أعلن أليكسي مازوس، مدير مركز التدريب الدولي لعلم الفيروسات البشرية في معهد جامعة الصداقة بين الشعوب الطبي المتخصص في تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه، أنه يمكن أن يكون المرض الذي يسببه فيروس كورونا لدى الروس خفيف نظرًا لأن غالبية الروس يتم تطعيمهم بلقاح بي سي جي ضد مرض السل.

وقال الطبيب في مؤتمر أونلاين "فيروس كوفيد-19. الخبرة الدولية والدروس لروسيا": "في موسكو، نحن لا نعتمد كثيرا على النموذج الأوروبي، لدينا الأساس العلمي لهذه الأفكار، حيث لدينا غالبية السكان تم تطعيمهم ببي سي جي. هناك أدلة جادة على أن هذا اللقاح، الذي تلقيناه جميعًا في مرحلة الطفولة، يخلق خلفية مناعية معينة في تنشيط جهاز المناعة، وهذا يسمح لنا أن نأمل أن يكون انتشار العدوى في بلادنا أقل مما هو عليه في أوروبا، وعدد المرضى في العناية المركزة ونسبة الأشخاص الذين لديهم عدوى حادة، سوف تكون أقل من، على سبيل المثال، في إيطاليا".

وفقا له، هكذا يمكننا أن نأمل في مسار أكثر هدوءا للمرض في البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏