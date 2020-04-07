سر ظهور "عدسة مكبرة" على بعض رسائل "واتس آب" وما علاقتها بفيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية عن بدء "واتس آب" مجموعة من الإجراءات الجديدة التي وصفت بأنها ستكون مفيدة في مكافحة وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "واتس آب" ستعمل على الحد من تكرار الرسائل المحولة للحد من انتشار الأخبار المزيفة.

وسيعرض " واتس آب " قريبا رمز العدسة المكبرة، بجوار الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر.

وسيكون معنى تلك "العدسة المكبرة" بجوار تلك الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر، هو أنها تطلب من المستخدمين إجراء بحث على الويب قبل المتابعة والمشاركة مع الأصدقاء أو العائلة.

ويمكن لتلك الطريقة أن تساعد على اكتشاف الشخص إذا كانت تلك المعلومة المعاد توجيهها صحيحة أم مزيفة، وتقلل من انتشار الأخبار المزيفة المرتبطة بفيرويس كورونا.

وستتيح عملية البحث عن تلك المعلومات، إمكانية الوصول إلى الأخبار والمعلومات من مصادرها الأصلية، بالإضافة إلى اكتشاف المعلومات المزيفة والإبلاغ عن أنها مزيفة فيتم الحد من انتشارها.

وبالفعل تم طرح تلك الخاصية في نسخة "واتس آب بيتا"، لكن منصة الدردشة الشهيرة تسرع من عمليات اختبارها تمهيدا لإطلاقها للنسخة العامة للتطبيق على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وقال المتحدث باسم واتس آب لقسم التطوير: "نحن نعمل على ميزات جديدة للمساعدة في تمكين المستخدمين من العثور على مزيد من المعلومات حول الرسائل التي يتلقونها والتي تمت إعادة توجيهها عدة مرات. هذه الميزة قيد الاختبار حاليًا، ونتطلع إلى طرحها في المستقبل القريب".

وتابع بقوله "نهتم بصورة كبيرة بمكافحة انتشار الأخبار المزيفة، فنحن نحظر مليوني حساب شهريًا لمحاولتهم إرسال رسائل مجمعة أو آلية. ونشرنا أكثر من بيان حول تأثير هذه الجهود".

أعلنت الشركة مؤخرًا عن مركز معلومات "واتس آب فيروس كورونا" بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.