أطباء الجلدية يكتشفون أعراضا جديدة لفيروس كورونا

وخلال دراسة، وجدت مجموعة من 400 طبيب أمراض جلدية أن المصابين لديهم آفات جلدية، وهي طفح جلدي يشبه مرض الشرى؛ وفي بعض الحالات، وفقًا للأطباء، يمكن أن يكون الطفح الجلدي مؤلمًا؛ حسب تقارير BFMTV.

تشير تحليلات SNDV التي تم إجراؤها إلى وجود صلة بين حدوث الطفح الجلدي والكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

في 6 أبريل/ نيسان، كشفت دراسة عن ثلاثة أعراض إضافية لفيروس كورونا. وفقا لنتائج التجربة، يمكن أن يظهر المرض ليس فقط في شكل حمى وسعال. في 8 ٪ من المرضى من ووهان، تم تسجيل الصداع والدوخة وفقدان الشم.