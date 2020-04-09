طبيب يدحض إحدى طرق انتقال عدوى فيروس "كورونا"

وأشار إيليتش إلى أنه ليس هناك بيانات عن حالات الإصابة بفيروس كورونا عن طريق الأغذية أو علب تغليف المواد الغذائية. وقال العالم: "لا علاقة لفيروس كورونا باضطرابات القناة الهضمية، ولا تتكاثر عدوى "كوفيد-19" على الطعام". وأكد الاختصاصي أن الفيروسات لا تتكاثر على الأسطح، فهي تحتاج إلى مضيف حي. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات الحديثة، أن البكتيريا يمكن أن تعيش على أسطح مختلفة لعدة ساعات وحتى أيام، بحسب ما نقلته صحيفة "ميديكال إكسبرس".

ونصح إيليتش، الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وأن تحتفظ بمسافة 2.5 متر بينك وبين الآخر. وعند العودة إلى المنزل، يجب أن تغسل يديك، تبريد الطعام إن أمكن، وغسل الخضار والفواكه. كما يوصى بتسخين الطعام عند درجة حرارة لا تقل عن 75 درجة مئوية.

في الخلاصة، لاحظ الطبيب أن المخاوف عند طلب الطعام الجاهز من المتاجر غير ضرورية. ووفقًا له، لا توجد في الوقت الحالي معلومات حول حالات انتقال الفيروس من خلال خدمات التوصيل من المتاجر أو المطاعم.

في سياق آخر، غير مالكو عربات الخيول الكلاسيكية في النمسا، خدمتهم من ملهاة وفعالية لطيفة كانت تأخذ السياح في جولاتٍ صغيرة بالمدينة، إلى عربة تنقل الطّعام للمسنين وسط تفشي فيروس كورونا حول العالم.