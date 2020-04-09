تسريب صورة "قبل البيع" لهاتف "غوغل بيكسل 4 أيه"

ونشرت موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص الصورة المسربة، التي تكشف معلومات جديدة حول هاتف "غوغل بيكسل 4 أيه" المرتقب.

ويظهر من خلال عبوة "قبل البيع" المسربة، أنها تظهر بتصميم أبيض يغطي ثلثي الجزء الخلفي من الهاتف تقريبا.

Alleged Google Pixel 4a retail box leaks hints an imminent launch date https://t.co/rwFoclrKYv by @iamdamienwilde pic.twitter.com/bIyZbDdTSX — 9to5Google.com (@9to5Google) April 9, 2020

​وتكشف العبوة كذلك نتوء الكاميرا المربع في الزاوية اليسرى العليا لهاتف "بيكسل 4 أيه".

ويظهر كذلك على تلك العبوة أن زر التشغيل باللون الأبيض في النسخة سوداء اللون.

Google Pixel 4a is On It's Way... pic.twitter.com/rJclXg1Yqo — TechDroider (@techdroider) April 9, 2020

​ولم تعلن "غوغل" بعد موعد طرح هاتفها بصورة رسمية.

كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنه في مؤتمر "غوغل" للمطورين، لكن الشركة الأمريكية ألغت المؤتمر بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد.