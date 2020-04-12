كيف لا تصاب بعدوى كوفيد-19 أثناء تناول طعام المطاعم

أوضحت الطبيبة والمقدمة التليفزيونية يلينا ماليشيفا ما إذا ينبغي الخوف من انتقال العدوى بكوفيد-19 من خلال الطعام الذي أعده طاهي مصاب بفيروس كورونا.

وشاركت على موقع Instagram الخاص بها، تأكيدات، أستاذة البيولوجيا الجزيئية والمناعة في لوس أنجلوس، باولا كينون، التي أكدت أن المستهلكين يجب ألا يخافوا من الأطعمة الجاهزة، حيث تلتزم مطابخ المطاعم بقواعد النظافة الصارمة لتجنب الأمراض المنقولة بالأغذية.

وأضافت ماليشيفا أن هناك إجراءات أمان إضافية في حالة سعل أو عطس الطباخ أثناء الطهي. على وجه الخصوص، تسخين الطعام في الميكروويف "سيقتل أي فيروس".

توصي مقدمة التلفزيون أنه عند شراء الطعام في علب يجب وضع محتوياته على طبق وغسل الأيدي، ثم تناول الوجبة.

