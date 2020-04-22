متصفح "أوبرا" يقدم تحديثا لخطف عشاق "إنستغرام"

طرح متصفح الإنترنت "أوبرا" تحديثا جديدا، من أجل خطف عشاق موقع التواصل المصور الشهير "إنستغرام".

وقال موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إن تحديث "أوبرا" الجديد يقدم عددا من الميزات الخاصة لجذب المستخدمين، بعيدا عن المتصفحات المنافسة مثل "غوغل كروم" و"موزيلا فاير فوكس".

واستعانت "أوبرا" بالتعاون مع شبكة التواصل الاجتماعي الشعبية "إنستغرام"، حيث يمكن تشغيلها مباشرة من خلال زر مخصص في الشريط الجانبي.

ويمكن من خلال هذا الزر الوصول بصورة سريعة إلى شريط أخبارك وقصصك ورسائلك المباشرة عبر إنستغرام.

كما يسمح التحديث بإبقاء موقع معين يعمل بجانبك مثل إنستغرام وغيرها من مواقع التواصل، بينما أنت تواصل التصفح في علامة تبويب أخرى من دون أن تغلق تبويب الموقع الآخر.