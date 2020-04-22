تسجيل
20:54 GMT22 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فواكه

    أطعمة تدعم توازن الهرمونات في الجسم وتعزز مناعته

    © flickr.com / Michael Caven
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202004221045244944-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-/

    تلعب الهرمونات دورا كبيرا في تنظيم عمل مختلف أعضاء الجسم ووظائفها، وأي خلل فيها قد يسبب مشكلات خطيرة للإنسان على المستويين الجسدي والعقلي.

    تساهم بعض الأطعمة الصحية بالحفاظ على توازن الهرمونات داخل الجسم بسبب احتوائها على بعض البروتينات أو الأنزيمات أو الأحماض التي لها تأثير كبير على الهورمونات.

    وللهرمونات دور هام في تنظيم الحالة المزاجية للإنسان والحفاظ على الوزن والصحة الجنسية، ويمكن القول إنها تؤثر على جميع وظائف الأعضاء الداخلية للجسم وتعزز مناعته. 

    تعلب بعض الأطعمة دورا مهما في الحفاظ على هذا التوازن من الخلل، نشر موقع "webteb" قائمة بالأطعمة التي تقلل من فرص الاضطرابات الهرمونية داخل الجسم، وهي:

    زيت جوز الهند

    يقوم زيت جوز الهند بتعزيز عملية الأيض في الجسم، حيث يحتوي على حمض "اللوريك"، وهو الحمض الذي يساعد في الحفاظ على توازن الهرمونات في الجسم، كما أن زيت جوز الهندي يساهم في التخلص من البكتيريا والفيروسات الموجودة في الجسم.

    البروكلي

    بشكل عام تعتبر الخضروات الزهرية مثل البروكلي قادرة على تنظيم الهرمونات الجنسية في الجسم، وخاصةً هرمون "الإستروجين"، وهو الهرمون المسؤول عن صحة الجهاز التناسلي لدى المرأة وله دور كبير في حدوث الحمل، وعند ارتفاع نسبته في الجسم تزداد فرص زيادة الوزن والإصابة بمتلازمة ما قبل الحيض، وهشاشة العظام، ويلعب البروكلي دورا هاما في دعم هرمون "الإستروجين" المتدفق في الدم.

    الأفوكادو

    تحتوي هذه الفاكهة على الدهون الصحية التي تعزز امتصاص المواد الغذائية، وتحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم وفيتامين "ياء"، بالإضافة إلى حمض الفوليك والألياف والمغنيسيوم، وكذلك فيتامين "ب"، والتي تلعب جميعها دورا في توازن الهرمونات داخل الجسم.

    الرمان

    تحتوي هذه الثمرة على الكثير من العناصر المفيدة في جميع أجزائها سواء الزهور أو البذور والعصير، وحتى القشور، وتعتبر الحل الأمثل لكثير من المشكلات الصحية التي يمكن أن تصيب الجسم، كما أن لها دورا في تنظيم إنتاج الهرمونات، لاحتوائها على حمض دهني نادر له خصائص مضادة للالتهابات، وله قدرة كبيرة على حرق الدهون.

    كما يساهم الرمان في تعزيز الخصوبة لدى النساء، ويحسن إفراز هرمون "البروجسترون"، ويساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتقيل أعراضها.

    بذور الكتان

    تعتبر بذور الكتان من أهم مصادر أحماض "أوميغا 3" الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة، كما أنها مصدر هام لـ"الفيتويستروغنز" الذي يعطي نفس تأثير هرمون "الاستروجين" في الجسم، ويقلل هذا الهرمون النباتي من أعراض انقطاع الطمث لدى المرأة، ويحسن من توازن الهرمونات في الجسم.

    الكينوا

    هي نوع من أنواع الحبوب، لها فوائد صحية كثيرة لأنها تحتوي على كربوهيدرات معقدة منخفضة السكر، وتضمن الحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل متوازن، الذي يلعب دورا محوريا في الحفاظ على توازن الهرمونات، كما أن هذه الحبوب غنية بالبروتين والفسفور والمغنيسيوم، وهي عناصر غذائية هامة للحفاظ على الصحة.

    انظر أيضا:

    من بينها الزنجبيل...أطعمة وفيتامينات تقوي جهازك المناعي
    8 أطعمة تمنع تسوس الأسنان
    أطعمة تساعد في حماية الجسم بتناولها على معدة فارغة
    أطعمة تساعد على إنقاص الوزن عن طريق موازنة الهرمونات في الجسم
    الكلمات الدلالية:
    هرمونات, المناعة, طعام
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بروفة العرض العسكري في موسكو، بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945)
    حسناوات عيد النصر...سنشتاق إليكن هذا العيد
    كورونا يعطل عمل جدول إنتاج إف-35 الأمريكية
    كورونا يعطل عمل جدول إنتاج "إف-35" الأمريكية
    رشاش شباغين بي بي شا-41
    رشاش "شباغين" بي بي شا-41
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك