لونها سحري... اكتشاف نوع جديد من الأفاعي ومنحه اسم من "هاري بوتر"... صور

اكتشف العلماء فصيلا جديدا نادرا من الأفاعي في الهند وأطلقوا عليه اسم استوحي من سلسة روايات وأفلام "هاري بوتر" نظرا للونها السحري المميز.

وأطلق العلماء اسم شخصية "سالازار سليذرين" على أفعى مكتشفة حديثا في أدغال الهند تتمتع بألوان غريبة وساحرة.

وبحسب موقع "indianexpress" أطلق هذا الاسم على فصيل جديد مكتشف من الأفاعي الخضراء السامة، نظرا للونها الغريب ولحث الناس والناشطين على الاهتمام بهذه الأنواع النادرة والمعرضة للانقراض بسبب التلوث البيئي وانحسار مساحات الغابات.

This is a new species of pit viper identified in India and named Trimeresurus salazar, after Salazar Slytherin, a character who had an affinity with snakes from the Harry Potter books by J.K Rowling. https://t.co/JWsU6nHWp4 pic.twitter.com/zrWEBRebIy — Science girl (@gunsnrosesgirl3) April 24, 2020

ويقدر عدد أنواع هذا الفصيل من الأفاعي بحوالي 50 فصيلا مختلفا، وبحسب الخبراء تنتمي الأفعى الجديدة المكتشفة إلى فصيلة "سالازار"، والتي تمتاز بشريط برتقالي مائل إلى الحمرة يمتد على طول رؤوسها، وعدد أسنان أكثر من قريناتها.

وبحسب فريق البحث في مدينة مومباي الهندية، فقد اختير الاسم لأن الثعبان كان رمزا لمنزل شخصية سالازار سيلذرين، والتي كانت أحد مؤسسي مدرسة "هوجورتس" للسحر والشعوذة، بحسب سلسة كتب "هاري بوتر".