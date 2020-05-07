طريقة كشف الإصابة بسرطان العين عند الأطفال عن طريق الموبايل

يتمكن الأطباء من علاج سرطان العيون عند الأطفال في حالة الكشف المبكر عن وجود الإصابة في أغلب الأحيان، لكن التأخر قد يأتي بنتائج مؤسفة.

وتشارك أغلب العائلات التي مرت بهذه التجربة القاسية، قصصها عن طريقة اكتشاف إصابة أطفالهم، لإتاحة الفرصة للآخرين بتسريع الكشف المبكر وتجنيبهم وأطفالهم المعاناة.

ويعد تصوير العين باستخدام فلاش الموبايل من أسهل الطرق البسيطة للكشف المبكر عن سرطان الشبكية، قبل تفاقم الحالة في العين واستحالة معالجتها.

Can you tell which child in each pair has eye #cancer? Answer at https://t.co/MS8JfYN9Hp If you're concerned about the appearance of your child’s eyes, don’t wait until “after #coronavirus” - seek a prompt #EyeExam now by a doctor used to examining kids eyes. #KidsHealth pic.twitter.com/OAsaJOdcTY — World EyeCancer Hope (@wechope) May 5, 2020

وبحسب موقع "mychildscancer" الطبي، تمكن هذه الطريقة العائلات من اكتشاف إصابة الأطفال بسرطان العين الذي يطلق عليه علميا اسم "Retinoblastoma" والذي يمكن أن يهدد حياة الأطفال في سن مبكرة.

وأشار الموقع إلى أن الاكتشاف المبكر لهذه الإصابات يجنب الأطفال فقدان بصرهم، لكن الوعي بهذا المرض منخفض جدا، وغالبا ما يتم تشخصيه بعد فوات الأوان.

وكان صندوق الطفولة لسرطان العين قد قام بحملة هدفها توعية الآباء حول طريقة بسيطة تمكنهم من اكتشاف الإصابة عن طريق التقاط صورة لأطفالهم.

وبحسب الأبحاث والتجارب، فإن انعكاس الفلاش في عين الطفل بلون أبيض يدل في أغلب الأحيان على وجود إصابة داخل العين، وعند رصد هذه الحالة يجب مراجعة طبيب مختص بأسرع وقت.

Red eye reflection in photos is common, but if you notice a white reflection in your child’s eye when a camera flash is fired 📸 or in dim lighting, get it checked urgently. It could be a #retinoblastoma, the most common eye #cancer in kids, usually occurring before 6yrs of age. pic.twitter.com/FMuQQ6XqLE — Childrens Health Qld (@childhealthqld) May 23, 2019

أما العيون السليمة فتظهر انعكاسات مائلة للون الأحمر، ولكن أكد الباحثون أن النتيجة الأدق يعطيها الطبيب المختص حصرا، لكن هذه الطريقة قد تساعد على الكشف المبكر في كثير من الأحيان.

Retinoblastoma is a rare form of eye cancer that affects babies and young children. Around one child a week is diagnosed in the UK - or 50 a year. The two main symptoms are a white glow in a child's eye and a squint. Please RT to raise awareness: https://t.co/sggqGkxTXQ #CCAM pic.twitter.com/DOBLRcfl81 — CHECT UK (@ChectUK) September 5, 2018

وكانت صحيفة "ذا صن" أشارت اليوم إلى اكتشاف سيدة إصابة ابنها بسرطان العين نتيجة صورة التقطتها عن طريق المصادفة، وتطلب إنقاذ الطفل استئصال العين المصابة.

Mum whose son lost an eye to cancer shares how a photo can pick up the disease as she urges parents to know the signs #31DaysOfGrey #BrainTumorThursday #BTSM #HOPE #BrainTumorSurvivorsAreDope https://t.co/vJZlciKlil — Hope4GreyMatter{s} (@Hope4GreyMatter) May 7, 2020

وتجدر الإشارة إلى وجود عدد من التطبيقات التي يمكن تحميلها على أجهزة الهواتف الذكية والتي تمكن بشكل ما من اكتشاف الإصابة بسرطان العين، لكن مع التأكيد على دور الطبيب والكشف الدوري في تحديد الإصابة من عدمها.