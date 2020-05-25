الصين تعلن موعد إرسال مسبار إلى المريخ

أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) أن الصين تعتزم إطلاق أول مسبار لاستكشاف المريخ في يوليو/ تموز من هذا العام.

سيتم تنفيذ الإطلاق، وفقًا لخطة البرنامج الوطني لاستكشاف المريخ، التي تمت الموافقة عليها في عام 2016. سيتم إرسال المسبار إلى الكوكب الأحمر في غضون سبعة أشهر باستخدام صاروخ Changzheng-5 الناقل، حسبما أفادت وكالة "شينخوا".

يستطيع الناقل حمل 25 طنا عند التحليق إلى مدار أرضي منخفض و 14 طنا في حالة الخروج إلى المدار الانتقالي الثابت بالنسبة للأرض.

في المستقبل، سترسل حكومة جمهورية الصين الشعبية بعثة مأهولة إلى المريخ.

يذكر أنه في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أطلقت الصين صاروخًا تم تطويره للبعثة إلى المريخ.