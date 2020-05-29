"يوتيوب" تطرح تقنية "القفزات" لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة

طرحت منصة "يوتيوب" تقنية جديدة أطلقت عليها اسم "فصول المقاطع"، والتي أشارت إلى أنها ستكون مخصصة لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة.

ذكر موقع "تايمز نيوز ناو" أن تقنية "يوتيوب" الجديدة يمكنها القفز إلى الجزء الذي ترغب في مشاهدته في مقاطع الفيديو الطويلة.

وإذا كنت غالبا ما ترغب في تخطي بدايات مقاطع الفيديو الطويلة على يوتيوب، تقدم تلك التقنية إمكانية الانتقال مباشرة إلى الفصل الجيد في المقطع.

وتعمل تلك الميزة عبر إصدار "يوتيوب" على نظامي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد" ونسخة سطح المكتب.

وستعتمد "قفزات" يويتوب على تقنية "الطوابع الزمنية" التي يطبقها منشئوا المحتوى على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وسوف يقسم الفيديو تلقائيًا إلى أقسام ويظهر خطوطًا سوداء للإشارة إلى وقت انتهاء الفصل أو بدئه في مقطع فيديو.

عندما تحرك الماوس فوق الأقسام، سيظهر عنوان الفصول التي ستصف ما يتكون هذا الإطار الزمني المحدد.

ولكن، سيكون فصل الفيديو مرئيًا فقط لمقاطع فيديو يوتيوب، التي لا يقل طولها عن 3 طوابع زمنية مدتها 10 ثوان أو أكثر.