طبيب يقدم نصائح حول كيفية تقوية الرئتين أثناء الوباء

عرض أخصائي أمراض الرئة الروسي، أليكسي نيكيشينكوف على الهواء على "القناة الخامسة" أفضل خمس تمارين تساعد على تقوية الجهاز التنفسي.

يجب إجراء التمرين الأول أثناء الجلوس على كرسي. ارفع يديك، استنشق الهواء بأنفك. بعد ذلك، تحتاج إلى إنزال يديك وأخذ الزفير من خلال الفم.

للتمرين الثاني، يجب عليك أيضًا الجلوس على كرسي لفرد ذراعيك على الجانبين وجمعهما معًا كما لو كنت تعانق نفسك. في هذه الحالة، يجب استنشاق الزفير من خلال الفم.

للتمرين التالي، تحتاج إلى الوقوف، ووضع يديك أمامك وشبك الأصابع، ورفعها، والانحناء وتحريك ساق واحدة للخلف. ارفع يديك - شهيق، انزل يديك - زفير. هناك تمرين آخر أثناء الوقوف ارفع ذراعيك وخذ نفس عميق. ثم يجب أن تنزل يديك، وأخذ الزفير، وجلوس القرفصاء.

أخيرًا، في التمرين الخامس، تحتاج إلى إبقاء يديك أمامك، ضمها وإبعادها كما لو كنت تعانق نفسك. يجب أن تكون حركات اليد مصحوبة بالشهيق والزفير.

وفقًا للطبيب، يجب تكرار كل تمرين من ثماني إلى عشر مرات، مرتين أو ثلاث مرات. يجب أن ترتاح مدة 9-15 ثانية بين كل مرة. في الوقت نفسه، أشار إلى أن هذه التمارين ممنوعة لبعض الأشخاص، يحتاج الجميع إلى استشارة طبيب.

وشدد نيكيشينكوف على أنه "لا يمكن أداء التمارين مع فشل تنفسي حاد وخراجات ونفث الدم وتراكم كمية كبيرة من السوائل في الرئتين".