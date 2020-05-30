اكتشاف بقايا التيروصورات القديمة في بريطانيا

تم اكتشاف جزء صغير من فك أحد ممثلي عائلة التبياريد القديمة من التيروصورات في بريطانيا. لم يعثر على الاكتشاف عالم آثار محترف، ولكن جامع الأشياء القديمة، وبالصدفة تم العثور على الحفريات في جزيرة وايت قبالة سواحل المملكة المتحدة في قناة المانش. تم العثور على بقايا حيوانات أحفورية من هذه العائلة، وفقًا ل "بي بي سي"، على الجزر البريطانية لأول مرة.

حتى هذه اللحظة، كان موطن هذه الديناصورات يعتبر محدودًا في أراضي الصين والبرازيل، حيث تم اكتشاف آثار وجودها مسبقًا، الآن، تغيرت أفكار العلماء حول هذا الموضوع.

في البداية، لم يتم تحديد الجزء من الهيكل العظمي على أنه بقايا ديناصور من التبياريد. احتفظ به جامع الأشياء القديمة حتى قررت صديقته، عالمة الحفريات ميغان جاكوبس، دراسته. وتعرفت عليه من خلال الثقوب المميزة في الفك، والتي تساعد على عمل الأعضاء الحسية التي تتعرف على الطعام. تم تأكيد افتراضها في جامعة بورتماوث ونقل الاكتشاف إلى متحف الديناصورات في الجزيرة.