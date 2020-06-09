"فيسبوك" تصدر خريطة جديدة للمساعدة في مكافحة "كوفيد 19"

أصدرت منصة "فيسبوك" خريطة جديدة لمتابعة البيانات التي تسهل عمليات المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت فيسبوك، وفقا لموقع "تايمز نيوز ناو" إن تلك الخريطة الجديدة ستساعد في مسح جديد لمساعدة الباحثين ومقدمي الرعاية الصحية على مكافحة جائحة "كوفيد 19".

وتشمل هذه الخريطة الجديدة كافة النتائج الدولية من مسح الاستجابة الدولية لكوفيد 19 حول العالم.

وكانت "فيسبوك" قد أطلقت في عام 2017، خدمة "بيانات من أجل الخير"، التي تمكن الشركاء من تقديم البيانات للمساعدة في إحراز التقدم في القضايا الاجتماعية الرئيسية.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، استخدم باحثو الصحة العامة مجموعات البيانات التي نشرها فيسبوك، للإبلاغ عن كافة المعلومات المرتبطة بتفشي ومكافحة "كوفيد 19" عبر آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا.

وقالت منصة فيسبوك في بيان "يستخدم الأشخاص تلك البيانات المجمعة، لذلك قدمن بتطبيق الخريطة الجديد لضمان تفاعلية المستخدمين مع تلك المعلومات مع ضمان خصوصيتهم".

وتُظهر الخريطة الجديدة أنماط السفر بين البلدان والدول لمساعدة الباحثين والمنظمات غير الحكومية على فهم كيفية استمرار السفر لمسافات طويلة في التأثير على انتشار "كوفيد 19".

وتم إجراء الدراسة الاستقصائية الجديدة حول معارف ومواقف وممارسات الناس فيما يتعلق بـكورونا بالشراكة مع مبادرة الاقتصاد الرقمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومركز جامعة جونز هوبكنز لبرامج الاتصال ومنظمة الصحة العالمية.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت فيسبوك إن "مبادرة بيانات من أجل الخير" تقوم ببساطة بجمع البيانات التي تجمعها من تطبيقاتها وتشاركها بطريقة غير محددة، لمساعدة الباحثين والأكاديميين وغيرهم على معالجة الأزمات الإنسانية والقضايا الاجتماعية.

وأوضحت "فيسبوك" أن شركاء البحث المسجلين في برنامج "البيانات من أجل الخير" لديهم حق الوصول فقط إلى المعلومات المجمعة من فيسبوك ولا يشارك أي معلومات فردية.

وأضافت أن بعض مجموعات البيانات تتم مشاركتها بشكل عام، ولكن تم تنسيقها للمساعدة في منع إعادة تحديد الهوية.