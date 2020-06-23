"آبل" تزود آيفون بـ"سلاح سري" ضد "السرقة"

وتطرق موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن ذلك السلاح ظهر بصورة جديدة في تحديث نظام تشغيل هواتف "آيفون" المعروف باسم "آي أو إس 14".

ويسمح نظام التشغيل الجديد لأول مرة بتفعيل خاصية "تعقب هاتفي" مع أكثر من جهاز مرتبط بالمستخدم، ويتيح العثور على أجهزة تابعة لجهات خارجية.

أشارت "آبل" إلى أن هذا سيخضع لرقابة محددة، حتى لا تستغل تلك التقنية بصورة غير قانونية من بعضهم.

ومن المتوقع أن تكون تلك الميزة متاحة لجميع مستخدمي "آيفون" في نهاية العام الجاري 2020.

لكن قد يدخل هذا التحديث "آبل" في مشاكل قانونية وقضائية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي سبق واشتكى من أن تطبيق "تعقب هاتفي" فيه أذونات افتراضية أوسع من تطبيقات التتبع المماثلة.