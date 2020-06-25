اكتشاف التطبيقات المتلصصة... مزايا سرية جديدة في هواتف "آيفون"

بدأ المطورون والمبرمجون في اكتشاف المزيد من مزايا وتقنيات نظام تشغيل "آي أو إس 14" العامل على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" إلى أن عددا كبيرا من المبرمجين توصل إلى مزايا وتقنيات جديدة سرية لم تعلن عنها شركة "آبل" الأمريكية، ولعل أبرزها خدمة اكتشاف المتلصصين.

وتعمل الميزة الجديدة على أن يكتشف المستخدم التطبيقات التي تدخل إلى حافظته التي تحوي معلوماته السرية والخاصة من دون أي سبب مقنع لهذا على الإطلاق.

ويظهر من خلال الميزة الجديدة إشعار منبثق في أعلى الشاشة، يبلغ المستخدم أي تطبيقات تحاول الوصول إلى معلوماته والبيانات الخاصة الموجودة في الحافظة الخاصة به.

ويمكن أن تساعد تلك التقنية على "آيفون" المستخدم في معرفة أي التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى بياناته الشخصية من دون علمه ويجعله يتحكم في الأمر فيما بعد.

واكتشف المبرمجون مفاجأة بعد تطبيق تلك الخاصية، وهي أن تطبيقات عديدة تحاول الدخول إلى حافظة المستخدم، رغم عدم حاجتهم لها، مثل تطبيقات "غوغل كروم" ومدونة "ريديت".

ولكن يبدو أن الشركات المطورة للتطبيقات بعد ظهور تلك الميزة، ستصبح أكثر حرصا من السماح بالوصول إلى الحافظة إذا لم تكن هناك حاجة إلى ذلك، حتى لا تظهر في تلك النافذة المنبثقة التي تفضح تلك التطبيقات على الملأ.

أما بالنسبة للميزة الأخرى السرية، التي اكتشفها بعضهم على "آي أو إس 14"، ألا وهي سماح هواتف "آيفون" بإمكانية تصفح "يوتيوب" بتقنية 4كى حتى 2160 بيكسل.

First: MKBHD video, maxed out at 1080p, AVC1



Second: 4K60 HDR video, maxed out at 2160p60 HDR, VP9



Third: 8K60 HDR video, maxed out at 2160p60 HDR, VP9

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Seems like iOS Youtube finally supports high res playback for VP9 codec pic.twitter.com/bfQr76WMGn — Cube (@CubeCDM) June 24, 2020

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وكانت تلك مشكلة موجودة في معظم هواتف "آيفون"، بسبب عدم توافق برامج الترميز، ولكن يبدو أن شركة "آبل" قررت حل تلك الأزمة أخيرا.

وكانت ترفض "آبل" في السابق برامج ترميز "VP9" الخاصة بشركة "غوغل" الأمريكية على جميع أجهزتها، ما يسمح بإمكانية تصفح يوتيوب فقط عند دقة 1080 بيكسل.

ولكن لم تعلن "آبل" إذا كان وجود التصفح بتقنية 4كى ودقة 2160 بيكسل، يعني اعتماده على ترميز "غوغل" أم تحسينه نظم وحدة المعالجة المركزية.