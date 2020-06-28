"مايكروسوفت" تجهز تطبيقات "خاصة" لهاتفها ذي الروحين

وأوضح التقرير المنشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن مايكروسوفت جهزت ميزة "التطبيقات المجمعة"، والتي تساعد على أداء أكثر مهمة في آن واحد.

وأشارت المصادر إلى أن مايكروسوفت استفادت من التأجيلات المتكررة لإطلاق هاتف "سرفس ديو" في دعمه بتقنيات وميزات جديدة تجعل تجربة استخدامه مثالية وفريدة من نوعها.

وقالت المصادر إن البرمجية الجديدة لـ"التطبيقات المجمعة" هي الأنسب لاستخدام شاشتي العرض، تتيح إمكانية إنشاء أزواج من التطبيقات، التي تستخدمها غالبًا في وقت واحد.

ويمكن من خلال تلك التقنية التي تستخدمها الشركة الأمريكية إضافة اختصار إليها على الشاشة الرئيسية لفتحها في كل مرة مع بعضهما البعض.

ومن المتوقع أن تشمل التفاصيل الأخرى لهاتف "سرفس ديو"، شاشتين سوبر أموليد كل واحد قياسها 5.6 بوصة، ومعالج من نوع "سنابدراغون 855"، وببطارية 3460 ميللي أمبير في الساعة.