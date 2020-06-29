تعرف على متلازمة "عين المكتب" وما تفعله ساعات العمل الطويلة أمام الكمبيوتر

أطلقت مجموعة من الباحثين والخبراء تحذيرات واسعة مما يمكن أن تفعله ساعات العمل الطويلة أمام الكمبيوتر والحواسيب الآلية في عين الشخص.

أشارت صحيفة "أوفثالملوجي تايمز" الصحية المتخصصة إلى أن الرابطة الألمانية لأطباء العيون، حذروا من أن ساعات العمل الطويلة، يمكن أن تصيب الموظفين بمتلازمة "عين المكتب".

وأشارت إلى أن تلك المتلازمة باتت تهاجم موظفي العمل المكتبي، خاصة من اضطر منهم للعمل في المنزل والجلوس لساعات أطول أمام شاشات الحاسوب.

وتشير الأبحاث إلى أن متلازمة "عين المكتب" تحدث بسبب الجلوس لساعات طويلة أمام الحاسب، ما يتسبب في إبطاء حركة الرموش أمام العين.

ويتسبب إبطاء حركة الرموش في عدم ترطيب سطح العين بالسائل الدمعي بالصورة الكافية ما يتسبب في جفافها وإصابتها بأمراض أخرى أخطر.

وتتمثل أعراض متلازمة "عين المكتب" في احمرار العين وجفافها والشعور بحرقان ووجود جسم غريب بها مع زيادة إفرازات الدموع.

ولمواجهة متلازمة عين المكتب ينبغي أخذ فترات راحة بشكل منتظم مع الرَمش بشكل مقصود من حين إلى آخر، كما يمكن استخدام الدموع الاصطناعية من أجل ترطيب العين في حال تدهور الحال بصورة كبيرة.