الثوم ضد مصاصي الدماء...توصيات بشأن مكافحة البعوض

أخبر الخبراء كيف تختار البعوض الضحية لنفسها، كما قدموا نصائح حول كيفية الحماية من هذه الحشرات.

يمكن طرد البعوض من الشقة باستخدام البابونج أو النعناع أو الثوم المجفف من خلال نشرها في جميع أنحاء المنزل، بحسب توصيات شركة "موس بريرودا" الروسية.

وفقًا للخبراء، فإن هذه الحشرات لها أذواقها الخاصة، بناءً عليها تختار فرائسها. وتشمل، على وجه الخصوص: فصيلة الدم، وكمية ثاني أكسيد الكربون المخرج خلال الزفير، والنشاط البدني الذي يزيد من العرق ودرجة الحرارة، وحتى لون الملابس.

وقالت "موس بريرودا" بحسب وكالة "موسكو الأنباء": "مع ذلك، فإن المواد الطاردة الموجودة، بما في ذلك الطبيعية، يمكن أن تحميك من هذه الحشرات المزعجة. من المعتقد أن الزيوت العطرية تعمل بشكل رائع - بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس وزيت الخزامى على بشرتك يمكن أن توفر لك حماية موثوقة. رائحة البابونج المجفف أو النعناع تدمر الجهاز العصبي للحشرات، وسوف تختفي من منزلك لفترة طويلة. وفقط عدد قليل من فصوص الثوم المفرومة، المنشورة في زوايا الغرفة، ستنقذك من البعوض لمدة 10 ساعات على الأقل".

وأكدت "موس بريرودا" بأن العديد من أنواع البعوض هي حاملات لأمراض مختلفة. ويجب أن يكون من يعانون من الحساسية حذرين، لأن لدغات البعوض يمكن أن تسبب رد فعل تحسسي.